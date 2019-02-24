Çikolata Lokumun Tahtına Oturdu

Merasim ve kutlamaların vazgeçilmezi olan lokum artık yerini çikolataya bıraktı. Özellikle kız isteme merasiminde özel tasarım çikolatalar tercih ediliyor. Isparta'da yaklaşık 14 yıldan bu yana faaliyet gösteren çikolata mağazası işletmecisi Mustafa Sırsat, kız isteme merasimlerine eskiden lokum götürülürken artık yerini çikolatanın aldığını söyledi. Sırsat, kız isteme merasimlerinde klişeleşen "Allah'ın emri, peygamberin kavliyle" sözlerinin de artık çikolatayı saran özel tasarım kutulara işlendiğini kaydederek, söz, nişan, nikah ve doğumlarda bebek çikolatası gibi özel çalışmaların yapıldığını anlattı. Popüler kültürün gelenekler üzerindeki etkisine değinen Sırsat, "Yaklaşık 14 yıldan bu yana bu sektörün içerisindeyim. Isparta'da elimizden geldiğince kaliteli bir şekilde hizmet vermekteyiz. Önceden dedelerimizin zamanında lokumla kız istemeye gidiliyordu ama şu anda iş biraz lükse döndü. Specialler, hazır çikolatalar, el yapımı çikolatalar, 'Allah'ın emri peygamberin kavliyle' yazılarıyla işlenmiş kutularla hizmet vermekteyiz. Genellikle tanışmada olsun, kız istemede olsun, gondol tarzı özel kutularda özel yapım, tasarım çikolatalar isteniyor" dedi. Eskiden lokum dağıtımı ile yapılan bebek doğumlarında da artık çikolataların daha çok ilgi gördüğünü söyleyen Sırsat, "Bebek çikolataları olsun, şu anda bayağı bir rövanşta gitmekte. Bebek çikolatalarında üzerinde bebek resmi, bebeğin ismi veya bebek bibloları tarzında hizmet vermekteyiz. Bu çikolatalar genelde hastanede ve evlerinde eş dost akrabalarına dağıtılmakta" diye konuştu.

"SÖZLER DEVRİ BİTTİ, TASARIM DEVRİ BAŞLADI" Tasarımların müşterilerin isteğine göre hazırlandığını kaydeden Sırsat, "Şu anda kutuların üzerinde 'Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınızı istemeye geldik' tarzında yazılarla gidiliyor. İsteme merasimleri oluyor. Bazen tanışma, söz, nişan gibi farklı şekillerde 2-3 defa gitmeler oluyor. Daha sonra normal hediyelik kutular, gondollar ve o tarzda şeylerle artık biraz daha zenginleşiyor. Bizim kendi tasarımlarımız da oluyor. Eşim ve benim birlikte tasarladığımız çikolatalar oluyor, süslediğimiz çikolatalar, gondollar oluyor. Müşterinin talebine göre yapıyoruz. Kız istemeye ilk gittiğinde hediyelik kutu tarzında öneriyoruz. Ama iş artık bitme noktasındaysa, özel kutu veya gondol tarzı hediyeleri ve çikolataları öneriyoruz. Son aşamada da artık kızı alıyorlar ve iş tatlıya bağlanıyor" şeklinde konuştu.

"ÖZEL GÜNLERDE TALEP ARTIYOR" Yılbaşı, 14 Şubat, 8 Mart ve bayramlarda çikolata tasarım ve hediyeleşmesine talebin arttığını söyleyen Sırsat, "Sevgililer Günü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, Anneler Günü'nde bu tarz özel günlerde talebimiz yoğun oluyor. En çok erkekler geliyor" dedi. Çikolata alırken insanların fiyattan çok kalite ve sağlık açısından güvenilirliğe dikkat etmesi gerektiğine dikkat çeken Sırsat, merdiven altı üretilen ve menşei belli olmayan ürünlerden uzak durulmasını önerdi. Sırsat ayrıca, "İş yerimizde Türkiye'nin en bilindik 3-4 tane firması var. Bu firmalarla çalışıyoruz. Bizim müşterilerden isteğimiz, merdivenaltı ürünle bizim ürünlerimizi karşılaştırmamaları. İlk önce kaliteye, sağlıklı ürün olup olmadığına dikkat etmeleri lazım. Şimdi bizim ürünlerimiz gıda olduğu için ister istemez sağlıkla doğru orantılı. Bunun için müşterilerin dikkat etmesi lazım. Ucuz ile pahalıyı aynı kefeye koymamaları lazım. İş yerimizde her bütçeye hediyelik paket olsun, çikolata olsun müşterilerimiz her zaman bulabilirler" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA