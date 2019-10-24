Çikolata kutusunu yere fırlatarak Türkiye'yi protesto eden İtalyan vekile yaptırım
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Çikolata kutusunu yere fırlatarak Türkiye'yi protesto eden İtalyan vekile yaptırım

Türkiye'yi protesto eden İtalyan vekile uzaklaştırma cezası verildi

24.10.2019 15:13
Çikolata kutusunu yere fırlatarak Türkiye'yi protesto eden İtalyan vekile yaptırım

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'nin Suriye operasyonunu protesto etmek için Türk heyetin getirdiği çikolata kutusunu yere fırlatan İtalyan vekil Angelo Ciocca'ya yaptırım uygulandı.


Angelo Ciocca'nun söz konusu hareketini yakışıksız ve kabul edilemez olarak niteleyen parlamento aşırı sağcı İtalyan vekil için 5 gün uzaklaştırma cezası verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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