Çikolata kutusunu yere fırlatarak Türkiye'yi protesto eden İtalyan vekile yaptırım
Türkiye'yi protesto eden İtalyan vekile uzaklaştırma cezası verildi
Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'nin Suriye operasyonunu protesto etmek için Türk heyetin getirdiği çikolata kutusunu yere fırlatan İtalyan vekil Angelo Ciocca'ya yaptırım uygulandı.
Angelo Ciocca'nun söz konusu hareketini yakışıksız ve kabul edilemez olarak niteleyen parlamento aşırı sağcı İtalyan vekil için 5 gün uzaklaştırma cezası verdi. Euronews.com'da Görüntüle