Çıkmaz'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. Yılı nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Çıkmaz mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı gün olan 23 Nisan'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan edildiğini belirterek, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı, milletimizin büyük her türlü yokluk ve imkansızlıklara rağmen birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu ile yürüttüğü Milli Mücadelemizin zaferle sonuçlanarak Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulmasına giden yoldaki en önemli dönüm noktalarından birisi olmuştur. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk de, çocuklara duyduğu güvenin bir eseri olarak 23 Nisan'ı tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan etmiştir. Sevgili çocuklar, sizler aydınlık geleceğimizin mimarısınız. Her alanda daha güçlü, dünya politikasının şekillenmesinde etkin, her konuda sözü dinlenen ve fikri sorulan bir Türkiye idealini gerçekleştirmek için var gücünüzle çalışmalısınız. Bunu başaracağınıza olan inancımız tamdır. Türkiye'nin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşku ve gururla kutlarken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan için canlarını veren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA