Çıkması Eli Kulağında Olan F1 2019'dan Yeni Bir Video Geldi

F1 2019'un yapımcısı Codemasters, yeni oyunla birlikte gelecek özellikleri özetleyen yeni bir video paylaştı. Prost ve Senna gibi efsanelerin bulunacağı oyunda ayrıca F2 yarışları da bulunacak. Çeşitli grafik ve fizik geliştirmeleri de alan oyun, 28 Haziran'da bekleyenlerine kavuşacak.

F1 2019'da, şu an yapılan F1 2019 sezonunun acemileri Lando Norris, George Russell ve Alexander Albon ile oynayabileceğiniz FIA Formula 2 2018 Şampiyonası modu da olacak. Oyunun çıkışı, F2 Feeder Serileri isimli oyuncunun başarılarına göre ilerleyecek bir senaryo modu ile gerçekleşecek. 2019 F2 sezonu ise yılın ilerleyen vakitlerinde oyuna ücretsiz bir ek paketle beraber gelecek.

Bir diğer özellik ise kariyer modundaki transferler hakkında. Tüm transfer sözleşmeleri, performansınıza bağlı olarak yapılacak. Yani önemli bir takıma veya yarışa katılmak istiyorsanız, çok daha fazla çalışmanız gerekecek. Aksi takdirde ise çok daha az iddialı olan bir takımla yarışmak zorunda kalacaksınız. Oyunda 70'lerden 2010'a kadar geçen her 10 yılı kutlayan 18 adet klasik otomobil de olacak. Fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz: