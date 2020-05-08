çıkışlara kısıtlama geldi

Kilis'e, Gaziantep ile Hatay'dan gelen araçlar, valilik kararıyla pazar gecesi saat 00.00'a kadar alınmayacak.

Kilis'e, Gaziantep ile Hatay'dan gelen araçlar, valilik kararıyla pazar gecesi saat 00.00'a kadar alınmayacak.

Gaziantep'teki bir fabrikada çalışan adı açıklanmayan işçide koronavirüs görülmesi üzerine temas kurduğu akrabalarının yaşadığı Kilis'teki Prof. Dr. Hikmet Celkan Sokak, dün karantinaya alındı. Kilis Valiliği bugün de yeni tedbirler aldı.Sokağa çıkma yasakları öncesinde, kente, Gaziantep ve Hatay'dan gelenlerin fazla olduğunu belirleyen Kilis Valiliği, ulaşıma kısıtlama getirdi. Valilik, kente, bugünden itibaren hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının biteceği pazar saat 00.00'a kadar Gaziantep ve Hatay'dan araç gelişini yasakladı. Sadece özel durumda olan araçlara izin verileceği öğrenilirken, kararın ardından polis ve jandarma ekipleri, kentin 2 girişinde önlem aldı.

Kaynak: DHA