Çıkarmak için dakikalarca uğraştı, itfaiye ekipleri 3 dakikada çıkardı

Çıkarmak için dakikalarca uğraştı, itfaiye ekipleri 3 dakikada çıkardı

Çıkarmak için dakikalarca uğraştı, itfaiye ekipleri 3 dakikada çıkardı Sivas'ta bir vatandaşın parmağını sıkan yüzük, itfaiye ekiplerinin 3 dakikalık çalışması ile kesilerek çıkarıldı.

30.10.2019 22:31
Çıkarmak için dakikalarca uğraştı, itfaiye ekipleri 3 dakikada çıkardı

Çıkarmak için dakikalarca uğraştı, itfaiye ekipleri 3 dakikada çıkardı

Sivas'ta bir vatandaşın parmağını sıkan yüzük, itfaiye ekiplerinin 3 dakikalık çalışması ile kesilerek çıkarıldı.

SİVAS - Sivas'ta bir vatandaşın parmağını sıkan yüzük, itfaiye ekiplerinin 3 dakikalık çalışması ile kesilerek çıkarıldı.

Sivas'ta bir vatandaş parmağında sıkışan yüzüğü uzun süren çabalara rağmen çıkaramayınca itfaiye ekiplerine başvurdu. İtfaiye ekipleri 3 dakikalık bir çalışma sonucu yüzüğü keserek, sıkıştığı parmaktan çıkardı. Vatandaşın yüzüğün kesildiği esnada sakinliğini koruması ise dikkat çekti.

Kaynak: İHA

VİDEO: Çıkarmak için dakikalarca uğraştı, itfaiye ekipleri 3 dakikada çıkardı
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