MSB: Çok maksatlı amfibi hücum gemimiz 'Anadolu' için hazırlıklar sürüyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, envantere girecek çok maksatlı amfibi hücum gemisi 'Anadolu' için hazırlıkların sürdüğünü bildirdi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, envantere girecek çok maksatlı amfibi hücum gemisi 'Anadolu' için hazırlıkların sürdüğünü bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Envantere girecek çok maksatlı amfibi hücum gemimiz 'Anadolu' için hazırlıklar sürüyor. Amfibi Görev Grup Komutanlığı'nın harekata hazırlık eğitimleri kapsamında çıkarma gemilerimiz, Amfibi Deniz Piyade Tugayı ve Kara Kuvvetleri helikopterleri ile müşterek eğitimler icra etti" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı