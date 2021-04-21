MSB: Çok maksatlı amfibi hücum gemimiz 'Anadolu' için hazırlıklar sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MSB: Çok maksatlı amfibi hücum gemimiz 'Anadolu' için hazırlıklar sürüyor

MSB: Çok maksatlı amfibi hücum gemimiz 'Anadolu' için hazırlıklar sürüyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı, envantere girecek çok maksatlı amfibi hücum gemisi 'Anadolu' için hazırlıkların sürdüğünü bildirdi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, envantere girecek çok maksatlı amfibi hücum gemisi 'Anadolu' için hazırlıkların sürdüğünü bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Envantere girecek çok maksatlı amfibi hücum gemimiz 'Anadolu' için hazırlıklar sürüyor. Amfibi Görev Grup Komutanlığı'nın harekata hazırlık eğitimleri kapsamında çıkarma gemilerimiz, Amfibi Deniz Piyade Tugayı ve Kara Kuvvetleri helikopterleri ile müşterek eğitimler icra etti" denildi.


MSB: Çok maksatlı amfibi hücum gemimiz 'Anadolu' için hazırlıklar sürüyor
MSB: Çok maksatlı amfibi hücum gemimiz 'Anadolu' için hazırlıklar sürüyor
MSB: Çok maksatlı amfibi hücum gemimiz 'Anadolu' için hazırlıklar sürüyor
MSB: Çok maksatlı amfibi hücum gemimiz 'Anadolu' için hazırlıklar sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Mahkemeden emsal karar! Borçlunun kripto parası haciz işlemi için menkul kıymet olarak sayıldı
Mahkemeden emsal karar! Borçlunun kripto parası haciz işlemi için menkul kıymet olarak sayıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Cansu Dere Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Ünal Karaman Bülent Uygun Abdullah Avcı Mete Kalkavan Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: MSB: Çok maksatlı amfibi hücum gemimiz 'Anadolu' için hazırlıklar sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 14:00:38. #1.15#

title