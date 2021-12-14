Son Dakika | Yangın çıkartarak anneanne ile torununun ölümüne neden olan sanığın yargılanmasına devam edildi

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta rastgele girdiği bir binada çıkardığı yangın sonucu anneanne ve torununun ölmesine neden olan sanık Ahmet Tülek'in yargılanmasına devam edildi. Duruşmada "pişmanım" diyen sanık Tülek hakkında açıklanan mütalaada 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 92 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Esenyurt'ta 28 Temmuz 2020'de cezaevinden yeni çıkan yolda gezerken rastgele girdiği bir binada çıkardığı yangın sonucunda torun Elanur Şelimen ile anneanne Suna Urtanur (56)'un ölmesine ve aynı aileden 3 kişinin de yaralanmasına sebep olan tutuklu sanık Ahmet Tülek'in yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Ahmet Tülek, SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Duruşmada müştekiler ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanık Ahmet Tülek "Kimsenin canına kast etmedim pişmanım" dedi.

Mahkeme başkanı dosyaya ulaşan itfaiye raporunda yangına sebep olabilecek elektriksel bir neden, açık ateş kaynağı gibi maddelere rastlanılmadığını belirtti. Oda bölümündeki eşyaların herhangi bir kaynak ile tutuşturularak yangına sebep olunduğu da raporda aktarıldı. Öte yandan Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda ise sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu ifade edildi.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Ahmet Tülek hakkında 'yangın çıkarmak suretiyle 2 kişiyi kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, yangında yaralanan 3 kişi yönünden ise 'yangın çıkarmak suretiyle öldürmeye teşebbüs' ve 'mala zarar verme' suçlarından toplam 47 yıldan 92 yıla kadar hapis cezası talebinde bulundu.

Mahkeme sanık avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre vererek Ahmet Tülek'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Esenyurt ilçesi Atatürk Mahallesi'nde 28 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleşen ve Elanur Şelimen ile Suna Urtanur'un öldüğü olay anlatılmıştı. Sanık Ahmet Tülek'in apartmanın bodrumunda bulunan koltukları yaktığına ve sonrasında da yangının söndürülmesine yardım ettiğine yer verilmişti. Şüpheli Ahmet Tülek'in tüm dosya incelendiğinde öldürmek kastıyla yangın çıkarttığı ve çıkan yangın neticesinde Elanur Şelimen ile Suna Urtanur'un öldüğü, olay sonucunda Elif Şelimen, Can Sezer Urtanur ile mağdur Zeynep Şelimen'in yaralandığı belirtilmişti. Savcılık Tülek hakkında, 'yangın çıkarmak suretiyle 2 kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 3 kişiye karşı 'yangın çıkarmak suretiyle öldürmeye teşebbüs' suçundan 3'er kez 13 yıldan 20 yıla kadar, iki dairenin yangın nedeniyle zarar görmesi nedeniyle de 2'şer kez 'mala zarar verme' suçundan 4 yıldan 16 yıla kadar toplamda 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 47 yıldan 92 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. - İSTANBUL

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