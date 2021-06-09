Çıkardığı yangında anneanne ve torununun ölümüne neden olan sanığın yargılanmasına başlandı

Esenyurt'ta bir binanın bodrum katındaki kanepeleri ateşe vermesi sonucu çıkan yangında binadaki bir kadın ve 9 yaşındaki torununun ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık hakim karşısına çıktı.

Esenyurt'ta bir binanın bodrum katındaki kanepeleri ateşe vermesi sonucu çıkan yangında binadaki bir kadın ve 9 yaşındaki torununun ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık hakim karşısına çıktı.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Tülek, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmaya maktuller Suna Urtanur ve Elanur Şelimen'in ailesi ve tarafların avukatları katıldı.

Savunma yapan tutuklu sanık Ahmet Tülek, olay zamanı cezaevinden yeni çıktığını anlatarak, bayram arifesinde parası olmadığından gündelik işlerde çalışmayı düşündüğünü ancak gittiği yerlerden elinin boş dönmesi nedeniyle psikolojik olarak bunalıma girdiğini söyledi.

Sanık Tülek, olay günü binanın içine girip burada gördüğü kanepeleri ateşe verdiğini belirterek, "Kanepeleri tutuşturup dışarı çıktım. Dumanlar çıktı telaşa kapıldım. Doğalgaz vanasını kapattım. Oradakileri uyardım. Vatandaşlarla birlikte yardımcı oldum. Arka tarafa dolaştım orada giriş varmış. Ateş ve dumanın olduğu yere gittim. Su taşıdım. Herhangi bir uyuşturucu madde kullanmadım." dedi.

Ölenleri ve ailelerini tanımadığını ve kendisini de kimsenin yönlendirmediğini aktaran sanık Tülek, "Olayda üzerim kirlendi. Eve temiz gitmek için otelde üstümü çıkarıp çöpe attım. Duş aldıktan sonra eve gittim. Binaya rastgele girdim özel bir nedeni yoktu. Kimseye bir kastım yoktu. Böyle bir olayın yaşanmasından pişmanım. Karşı taraftan özür diliyorum. Olay tarihinden önce hırsızlık ve yağma olaylarından tutuklandığım doğrudur. Özürle kapanacak bir şey değil. Benim de çocuklarım var. Yaptığım şeyden çok pişmanım." diye konuştu.

Müştekilerden Can Sezer Urtanur da annesi Suna Urtanur'un yangında hayatını kaybettiğini, kendisinin de yaralandığını hatırlatarak, "15 gün hastanede tedavi gördüm. Sanık param yoktur diyor ama otelde üstünü değiştirmiş. Bu olayı tek başına yaptığını düşünmüyorum. Daha detaylı araştırma yapılmasını istiyorum. Şikayetçiyim. En ağır şekilde cezalandırılsın." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine otele gitmek için parayı nereden bulduğu sorulan sanık Tülek, "Olaydan sonra babamı arayıp cezaevinden çıktığımı ve paramın olmadığını söyledim. Bana 500 lira para yolladı. O parayla otele gidip üzerimi değiştirdim." dedi.

"Bu, bir 'pardon' ile geçiştirilebilecek olay değil"

Maktuller Elanur Şelimen'in annesi ve Suna Urtanur'un kızı olan müşteki Elif Şelimen de "Olayda yaralandım. Sadece çakmakla yapılacak bir şey değildi. Dışarı çıkmaya çalışırken yerler kaygandı. Soluduğumuz şey petroldü. 1. kattaydık. Merdivenler bile kaygandı. Bu olay bir 'pardon' ile geçiştirilebilecek bir olay değil. Annem ve 9 yaşındaki kızım hayatta değil. Şikayetçiyim. İçerden çıkmasın." dedi.

Ölen Suna Urtanur'un diğer kızı müşteki Nazlı Urtanur da biri 53 yaşında diğeri 9 yaşında iki canın hayatını kaybettiğini ifade ederek, mahkemenin adaletine ve vicdanına güvendiğini söyledi.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluğunun devamını talep etti.

Mahkeme heyeti de tutukluluk hainin devamına karar verdiği sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığına dair Adli Tıp Kurumundan rapor aldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Esenyurt'ta 28 Temmuz 2020'de sanık Ahmet Tülek'in bir apartmanın bodrumunda bulunan koltukları yaktığı, bu yakma olayı sonucunda maktuller Elanur Şelimen ile anneannesi Suna Urtanur'un dumandan boğularak öldüğü belirtilmişti.

Sanık Tülek'in öldürmek kastıyla yangın çıkarttığı anlatılan iddianamede, çıkan yangın neticesinde 2 kişinin vefat ettiği, 3 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

İddianamede, sanık Ahmet Tülek hakkında "yangın çıkarmak suretiyle iki kişinin ölümüne neden olma" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 3 kişiye karşı da "yangın çıkarmak suretiyle öldürmeye teşebbüs" ve "yangın nedeniyle mala zarar verme" suçlarından toplam 47 yıldan 92 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş