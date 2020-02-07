'Çıkar çatışması' davasında Temyiz Mahkemesi'nden Trump lehine karar
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'Çıkar çatışması' davasında Temyiz Mahkemesi'nden Trump lehine karar

ABD Temyiz Mahkemesi, Trump'ı "Kongrenin onayı olmadan yabancı ülkelerden menfaat sağlamakla" suçlayan "çıkar çatışması" davasının iptaline karar verdi. Anayasa Mahkemesinin eski kararlarını emsal gösterilerek Kongre üyelerinin bireysel olarak tüm yasama erki adına dava açamayacağı kaydedildi.

07.02.2020 21:11 | Son Güncelleme: 07.02.2020 21:11
'Çıkar çatışması' davasında Temyiz Mahkemesi'nden Trump lehine karar

ABD Temyiz Mahkemesi, 196 Demokrat Partilinin 2017'de açtığı ve ABD Başkanı 'ı "Kongrenin onayı olmadan yabancı ülkelerden menfaat sağlamakla" suçlayan "çıkar çatışması" davasının iptaline karar verdi.


Temyiz Mahkemesinin Washington D.C. Dairesi, Kongre üyelerinin bu konuda Başkan'a dava açması için yasal dayanaklarının bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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