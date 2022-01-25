Çıkan yangında mobilya imalathanesi ile içerisindeki ticari araç küle döndü

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan yangında mobilya imalathanesi ve içerisindeki ticari araç küle döndü. Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Boğazköprü Mahallesi 5404. Sokak üzerinde bulunan bir mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Bu sırada imalathanede çalışan bir yangına müdahale ederken yoğun dumandan etkilenen 1 kişi de, ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürülürken, imalathane ve içerisinde bulunan ticari araçta kullanılamaz hale geldi, etrafında bulunan 2 dükkanda da zarar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ