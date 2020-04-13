Çıkan yangında komşularının kurtardığı ailenin 82 koyunu telef oldu
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Yenice, Banaz, Uşak, Güncel

Çıkan yangında komşularının kurtardığı ailenin 82 koyunu telef oldu

Uşak'ın Banaz ilçesinde bir ev ve bitişiğindeki ahırda çıkan yangında 5 kişilik aile, komşularının çabasıyla kurtarıldı, ahırdaki 82 koyun telef oldu.

13.04.2020 13:58 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:00

Uşak'ın Banaz ilçesinde bir ev ve bitişiğindeki ahırda çıkan yangında 5 kişilik aile, komşularının çabasıyla kurtarıldı, ahırdaki 82 koyun telef oldu.

Yenice köyünde Mustafa Urhan, eşi, iki çocuğu ve annesinin yaşadığı kerpiç evde sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangında evdekiler komşularının da yardımıyla tahliye edildi. Alevlerin bitişikteki ahıra da sıçraması sonucu 82 küçükbaş hayvan telef oldu.

İtfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Ev sahibi Mustafa Urhan, geçimlerini sağladıkları hayvanların telef olduğunu, yaşadıkları evi kaybettiklerini belirterek mağdur olduklarını, destek beklediklerini ifade etti.

Komşu Ramazan Uysal ise sesler üzerine uyandıklarında evi alevlerin kapladığını gördüklerini, aileyi evden çıkardıklarını ancak ahırdaki hayvanları kurtaramadıklarını belirtti.

Çıkan yangında komşularının kurtardığı ailenin 82 koyunu telef oldu

Kaynak: AA

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