Çıkan yangında kamyonet küle döndü
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Çıkan yangında kamyonet küle döndü

Çıkan yangında kamyonet küle döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangın kamyoneti küle çevirdi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangın kamyoneti küle çevirdi.

Edinilen bilgiye göre Gölbaşı - Kahramanmaraş Elbistan karayolu 8 kilometresinde Emrah Aktemir idaresindeki 63 YB 556 plakalı BMC marka kamyonetin motor kısmında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı öğrenilen yangını fark eden sürücü Emrah Aktemir, alevlere müdahale ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda kamyonet küle döndü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Çıkan yangında kamyonet küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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