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Çıkan yangında hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çıkan yangında hayatını kaybetti

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

BEŞİKDÜZÜ, TRABZON (İHA) - Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sezgin Akdeniz'e (58) ait Beşikdüzü ilçesinin Cumhuriyet mahallesindeki evde dün gece saat 23.30 sularında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında evli ve 1 çocuk babası Sezgin Akdeniz hayatını kaybetti. Sezgin Akdeniz'in cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, yapılan otopsinin ardından cenazesi bugün Nefsişarlı mahallesinde kılınacak cenaze namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verilecek. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Cumhuriyet, Beşikdüzü, Akdeniz, Trabzon, 3. Sayfa, Haberler

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