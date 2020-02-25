Çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
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Çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

25.02.2020 08:15 | Son Güncelleme: 25.02.2020 08:16
Çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

'in ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

İddiaya göre, 826 sokakta bulunan iki katlı evin ikinci katında elektrik arızasından dolayı yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ekibi sevk edildi.

Ekipler yangını söndürmeye çalışırken, binadan kopan parçalar bir erinin üzerine düştü.

eri yara almazken olay yerinin çevre güvenliği sağlandı.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
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