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Çıkan yangında ahşap ev, samanlık, ahır ve kümes yandı

AA, İlhami Çetin - Güncel
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev, samanlık, ahır ve kümes kullanılamaz hale geldi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev, samanlık, ahır ve kümes kullanılamaz hale geldi.

Topallar köyünde Yılmaz ve Aydın Çakır'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, evin bitişiğindeki samanlık, ahır ve kümese sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Bolu, Mudurnu ve Taşkesti Belediyesi İtfaiyesi ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Ahırdaki 30 büyükbaş hayvan köylülerin yardımıyla yanmaktan son anda kurtarılırken, evin yakınındaki traktör de bölgeden uzaklaştırıldı.

İtfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında, ahşap ev, samanlık, ahır ve kümes kullanılamaz hale geldi.

Çıkan yangında ahşap ev, samanlık, ahır ve kümes yandı

Çıkan yangında ahşap ev, samanlık, ahır ve kümes yandı

Çıkan yangında ahşap ev, samanlık, ahır ve kümes yandı

AA / İlhami Çetin - Güncel

Mudurnu, Yangın, Bolu, Ahır, Güncel, Haberler

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