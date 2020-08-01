Çıkan yangında 2 küçükbaş hayvan telef oldu Burdur'da samanlıkta çıkıp ahır ile eve sıçrayan yangında, 2 küçükbaş hayvan telef oldu.

Burdur'da samanlıkta çıkıp ahır ile eve sıçrayan yangında, 2 küçükbaş hayvan telef oldu. Askeriye Mahallesi Taşlık mevkisinde, Hidayet Yalçın'a ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, samanlığın bitişiğindeki ahır ve eve sıçradı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında, ahırda bulunan 2 küçükbaş hayvan telef oldu. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Kaynak: AA