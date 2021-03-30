Çıkan yangın paniğe neden oldu.

Kozlu İlçesinde Hüseyin A.'ya ait evin çatısında meydana gelen kısa süreli yangın paniğe neden oldu.

Kozlu İlçesinde Hüseyin A.'ya ait evin çatısında meydana gelen kısa süreli yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Kozlu İlçesi 19 Mayıs Mahallesi Terzi Sokakta meydana geldi. Hüseyin A.'ya ait evin çatısında nedeni bilinmeyen şekilde yangın çıktı. Yangının çıkmasının ardından ev sahibi Hüseyin A hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Şans eseri yangında can kaybı olmazken evde maddi hasar meydana geldi. Polis yangının neden çıktığı konusunda araştırmaya başladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı