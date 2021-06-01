Çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde psikolojik rahatsızlığı bulunan bir vatandaşın yaşadığı evde yangın çıktı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde psikolojik rahatsızlığı bulunan bir vatandaşın yaşadığı evde yangın çıktı. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Killik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre psikolojik rahatsızlığı bulunan ve tek başına yaşayan Kazım U., sabah saatlerinde kahveye gitmek üzere evden ayrıldı. Kazım U.'nun evden ayrılmasından kısa bir süre sonra evden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler tüm evi saran yangını güçlükle kontrol almayı başardı. Tamamen söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan yanan evi geçmiş dönemlerde Alaşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi Kazım U. için yaptırıldığı öğrenildi. Psikolojik rahatsızlığı bulunan Kazım U.'nun daha öncesinden de evi yakma girişimleri bulunduğunu söyleyen eski Alaşehir Belediye Başkanı Halil Kara, "Kazım U. akli dengesi yerinde olmayan birisi. Tek başına yaşıyor. Yengesi Emine beni arayarak, Kazım'ın evi yaktığını söyledi. Ben de itfaiyeyi çağırdım, ama ev tamamen yandı ve durulamaz hale geldi. Belediye başkanlığı yaptığım 2012 yılında akli dengesi yerinde olmadığı ve muhtaç durumda olduğu için, belediye olara biz ona durabileceği bir ev yaptırmıştık. Ancak akli dengesi yerinde olmadığı için daha öncede böyle bir girişimde bulunmuştu. Bu sefer nasıl yaktı veya nasıl yandı bilemiyoruz" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı