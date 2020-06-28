Çıkan orman yangını kontrol altına alındı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 4 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 4 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Bahçelievler Mahallesi Kireç Ocağı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 2 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 4 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA