24.10.2019 13:52

Çıkan kavgada yaralandı, olayı duyup toplanan grup dükkan camlarını sopa ve masayla böyle kırdılar

Konya'da çıkan kavgada bir kişi tabancadan çıkan kurşunla yaralanırken, dükkan camları kırıldı, polis biber gazıyla müdahale etti

KONYA - Konya'da çıkan kavgada ateşlenen tabancadan çıkan kurşunla 1 kişi yaralanırken, olayın devamında bir grup ellerinde sopa ve masa ile dükkan camlarını kırdı. Polis, gruba biber gazı sıkarak müdahale etti.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Mesaj Caddesi yakınında dükkanların bulunduğu bir ara sokakta meydana geldi. Sokakta esnaf olan F.A. ile bir kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre, kavga sırasında F.A. tarafından ateşlenen tabancadan çıkan kurşunla M.T. omzundan yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Yaralanan M.T. ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın meydana geldiği yerde toplanan bir grup da elinde sopa ve masa ile bir iş yerinin camlarını kırdı. Polis ekipleri ise olayın meydana geldiği yerde bulunan tarafları sakinleştirmek için çabalarken, biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Bir dükkanın camlarının kırılması ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis, olayın ardından 2 kişiyi gözaltına alırken, ekipler çevrede güvenlik tedbiri aldı ve olay yeri incelemesi yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA