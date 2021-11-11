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Çıkan kavgada iş yerinin camı kırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çıkan kavgada iş yerinin camı kırıldı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, bir iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, bir iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Sunguroğlu Mahallesi 1. Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre iki grup, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu çıkan arbedede Mustafa Kılıç'a ait iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Çıkan kavgada iş yerinin camı kırıldı

Çıkan kavgada iş yerinin camı kırıldı

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