Çıkan kavgada bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybetti
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Çıkan kavgada bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybetti

Çıkan kavgada bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Abana ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Abana'da Merkez Mahallesi'nde bir ihbara giden 112 Acil Sağlık ekipleri, Mehmet Ürün'ün vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçaklandığını belirledi. Abana Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Ürün, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından başlatılan inceleme sonrası olayın şüphelisi İ.Ç, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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