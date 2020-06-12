Çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı Tokat'ta bir kişi bıçakla ağır yaralandı.

Tokat'ta bir kişi bıçakla ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yarhamet Mahallesi Meydan Camisi önünde akraba olan Y.G. ile D.G. (35) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.G, akrabası Y.G'yi göğsünden bıçakladı.

Ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinden yaya olarak kaçarken elindeki bıçağı yere atması bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan D.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA