Çıkan anız yangını itfaiye söndürdü

Çıkan anız yangını itfaiye söndürdü

Adıyaman'da, mahalle arasında çıkan anız yangını korkuya neden olurken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çıkan anız yangını itfaiye söndürdü

Adıyaman'da, mahalle arasında çıkan anız yangını korkuya neden olurken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi içerisinde bulunan boş bir arazi içerisinde bilinmeyen nedenlerden dolayı anız yangını meydana geldi. Çıkan yangın sonrasında olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmalar sonrasında alevler söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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