Cihat Yaycı kimdir? Cihat Yaycı kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
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Cihat Yaycı kimdir? Cihat Yaycı kaç yaşında, aslen nerelidir?

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Cihat Yaycı kimdir? Cihat Yaycı kaç yaşında, aslen nerelidir?

Cihat Yaycı son dönemde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. TÜRKDEGS başkanlığı yapan Cihat Yaycı kimdir? Cihat Yaycı kaç yaşında, aslen nerelidir?

Vatandaşlar tarafından son dönemde en çok merak edilen isim emekli Tümamiral Cihat Yaycı hakkındaki bilgiler oldu. Vatandaşlar internette en çok "Cihat Yaycı kimdir? Cihat Yaycı kaç yaşında, aslen nerelidir?" sorularını aratmaktadır. Cihat Yaycı ile ilgili detaylar haberimizde.

CİHAT YAYCI KİMDİR?

1966 yılında Elazığ'da doğdu.1984 yılında Deniz Lisesi'nden, 1988 yılında Deniz Harp Okulu'ndan mezun oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çeşitli gemilerinde branş subaylığı, bölüm amirliği, TCG Yavuz ile TCG Kemalreis'de II. Komutanlık görevlerinde bulundu, 2005-2006 yıllarında TCG Kemalreis Komutanı, 2011-2012 yılları arasında 5'inci Muhrip Filotillası Komodoru olarak görev aldı.

2000 yılında Deniz Harp Akademisi'nden, 2003 yılında ise Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden mezun olan Yaycı, Donanma Komutanlığı karargâhında Konsept Şube Müdürlüğü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargâhında Yönetim Analiz ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Strateji ve Prensipler Şube Müdürlüğü ve devamında Strateji ve Andlaşmalar Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. "Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme İnsan Kaynakları Yönetimi" ana bilim dalında, Naval Postgraduate School (NPS) California ABD'de "Fizik Mühendisliği" ile "Elektronik Mühendisliği" dallarında yüksek lisans yaptı ve İstanbul Üniversitesi'nde "Uluslararası İlişkiler" ana bilim dalında da doktorasını tamamladı.

30 Ağustos 2012 tarihinden itibaren Tuğamiralliğe terfi etti, 2012-2014 yılları arasında Moskova Silahlı Kuvvetler Ataşesi, 2014-2015 yılları arasında Güney Görev Grup Komutanı ve Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Direktörü, 2015-2016 yılları arasında Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanı görevlerini yerine getirdi. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

29 Temmuz 2016 tarihinde Tümamiralliğe atandı. 2016-2017 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı görevini üstlendi. 20 Ağustos 2017 tarihinden itibaren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı görevine atanan Tümamiral Cihat Yaycı, Müşerref Yaycı ile evli ve bir çocuk babasıdır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Emekliliğinden sonra TÜRKDEGS'in başkanlığını yapmaktadır.

İngilizce ve Rusça bilmektedir.

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