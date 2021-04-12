Cihat Ulus, İran'dan altüın madalya ile döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cihat Ulus, İran'dan altüın madalya ile döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Cihat Ulus, İran'dan altüın madalya ile döndü

İran'da yapılan Uluslararası İmam Reza Atletizm Şampiyonasına katılan Kayserili atlet Cihat Ulus, 5 bin metrede şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu.

İran'da yapılan Uluslararası İmam Reza Atletizm Şampiyonasına katılan Kayserili atlet Cihat Ulus, 5 bin metrede şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Kayserili sporcu Cihat Ulus, İran'da yapılan Uluslararası İmam Reza Atletizm Şampiyonası'nda piste çıktığı 5 bin metre yarışmasında şampiyon olarak altın madalya ile döndü. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, başarılı sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mario Draghi Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun
Magazin Tuğrul Tülek Demet Akalın Canan Ergüder İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Necip Uysal Gökhan Töre Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Cihat Ulus, İran'dan altüın madalya ile döndü - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 10:27:56. #1.15#
title