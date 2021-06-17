Cihat Kora Lisesi'nde TÜBİTAK Fuarı Bilim dedektifleri Fuar'da buluştu

Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi, TÜBİTAK işbirliği ile hazırlanan "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" okul bahçesinde yapıldı. Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır'ın açılışını gerçekleştirdiği Fuar büyük ilgi gördü.

Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Furtuna'nın da yer aldığı etkinliğe farklı iş kollarından iş insanları, veliler, öğretmenler ve çeşitli okullardan öğrenciler katıldı.

Araştırmacı öğrenciler yetişiyor

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nı değerlendiren Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi Müdürü Süleyman Yetişken, TÜBİTAK'ın desteğiyle bu yıl okullarında üçüncüsü düzenlenen bilim fuarlarının genç beyinlerin bilimsel süreçlerin içerisine girip, teorik bilginin ötesinde pratik yaparak, yaşayarak öğrenmeleri açısından çok önemli olduğunu söyledi. Öğrenmeye istekli, merak edip sorgulayan, araştırmacı ve kararlı öğrencilerin yetişmesi için ortam hazırladıklarını belirten Yetişken,"Öğrencilerimiz bu süreç içerisinde bilimsel çalışmaların nasıl yapıldığını, basamaklarının neler olduğunu, karşılaşılan zorluklar karşısında neler yapılabileceğini deneyimlediler. Gelecekleri adına çok önemli kazanımlar sağladılar. Okulumuzda da olduğu gibi bilim sevdalısı gençlerin yetişmesine ortam hazırlaması açısından destekleri için Türkiye Bilimsel Araştırmalar Kurumu'na teşekkür ederiz. Akademik başarısı, öğrencilerine sunduğu eğitim kalitesi ve imkânlarıyla öne çıkan okulumuz çağın gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip, milli ve manevi değerleri yüksek bireylerin yetişmesinde emin adımlarla yolculuğuna devam edecektir" dedi.

Geleceğin bilim dedektiflerine teşekkür

Proje yürütücüsü Biyoloji Öğretmeni Sabriye Türker ise Fuar kapsamında okullarında 21 projenin sunumunun gerçekleştirildiğini belirterek, bunların 7 tanesinin araştırma, 7 tanesinin tasarım ve 7 tanesinin de inceleme projesi olduğunu söyledi. Türker, "Projelerde gönüllü olarak danışmanlık yapan 14 öğretmen arkadaşıma ve geleceğin bilim dedektifleri olan güzel öğrencilerimize teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler