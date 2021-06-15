Cihat Kora Kütüphanesi açıldı

Geçen yıl kaybettiğimiz hayırsever iş insanı Cihat Kora anısına, Karşıyaka Belediyesi'nin katkılarıyla Chat Kora Kütüphanesi açıldı.

Karşıyaka Girne Kültürpark içinde açılan kütüphanenin açılış törenine Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cihat Kora'nın ailesi ve Karşıyakalılar katıldı. 3 bine yakın kitap bulunan kütüphane, üyelik sistemiyle hizmet verecek.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Cihat Kora'nın oğlu Alkim Kağıt Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Kora, Karşıyaka Belediyesi'ne teşekkür ederek sözlerine başladı. Cihat Kora'nın 2007 yılında TBMM Üstün Hizmet Madalyası'na layık görüldüğünü hatırlatan Ferit Kora, "Babam her zaman 'Bu topraklarda kazanıyoruz, topluma borcumuz var' diyerek özellikle eğitim alanına katkı sunmaya çalıştı. Bugüne kadar 12 okul açtık. Bugün de burada yine eğitime dair çok faydalı bir yer açıyoruz" dedi.

Cihat Kora'nın bu ülkenin temel sorununun eğitim olduğu tespitini her zaman yaptığını belirten Ferit Kora, 'Babamızı kaybettiğimiz 1. yıldönümünde böyle güzel bir eğitim yuvasının açılışında olmak ailesi olarak bizim için çok değerli" diye konuştu.

'Her mahalleye bir kütüphane'

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ise Cihat Kora'nın ülke ekonomisine sağladığı büyük katkıların yansıra, özellikle eğitim ve sağlık alanlarında yaptırdığı okullar sağlık ocakları ilegençlerin, toplumun gelişmesine önemli katkıları olanörnek bir işadamı olduğunu, onun adına bir kütüphane açarak adını yaşatmak istediklerini söyledi. Kütüphanelerin eğitim için çok değerli olduğunu söyleyen Tugay, "Karşıyaka eğitim seviyesi yüksek bir kent. Karşıyaka'nın her mahallesine bir kütüphane açma hedefimiz var" dedi. Cihat Kora Kütüphanesi'ni bir miktar belediye kaynağı, bir miktar da bağışla oluşturduklarını söyleyen Tugay, "Kora ailesine de katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kütüphanemiz tüm Karşıyaka'ya hayırlı olsun" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler