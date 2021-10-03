Cihat Arslan: 'Takımın daha reaksiyonel olmasını bekliyorum' - Haberler Spor
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Cihat Arslan: "Takımın daha reaksiyonel olmasını bekliyorum"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Cihat Arslan:

Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, Fenerbahçe maçının ardından, "Elimizden gelen bu kadar oldu.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, Fenerbahçe maçının ardından, "Elimizden gelen bu kadar oldu. Mağlubiyeti oyun içerisinde kabul etmemek lazım. Takımın ve bazı oyuncuların daha reaksiyonel olmasını bekliyorum" dedi.

Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, "Analizler yaptık maç öncesinde Fenerbahçe nasıl oynuyor diye. Coşkulu önde başlıyor ve öne geçmeyi seviyor diye gördük ve analizlerini yaptık. 15-20 dakikayı en azından ikinci bölgede karşılamak gerekiyordu. Ama buna gereken reaksiyon verilemedi. Fenerbahçe gelmeye başladı ve bizim o reaksiyonu göstermek gerekiyordu. Şanssız bir gol yedik. Daha öncesinde gol bulunabilirdi. Bizim üzüldüğümüz konu 1-0'dan sonra daha farklı oynamamız gerekiyordu. İlk yarının sonuna doğru iki oyuncuyu hazırlayın değiştireceğiz dedik. Devre olsun 1-0'a razıydım. Son 10 saniye ayağımızdaki topu vererek gol yedik. Bu bizi geriye itti. Devre arası hamle yapıldı maça ortak olma çabası gösterdik ve 2-1'i yakaladık. Rakibi tedirgin ettik üretken olmaya çalıştık. Elimizden gelen bu kadar oldu. Mağlubiyeti oyun içerisinde kabul etmemek lazım. Takımın ve bazı oyuncuların daha reaksiyonel olmasını bekliyorum" diye konuştu.

"Top bizdeyken ve rakipteyken farklı iki takım var"

Takımın durumuna değinen Arslan, "Teknik direktör olarak çok şeyi kendi içimizde tutuyoruz bu takım yeterli ama elimizde bazı oyuncuların olmaması durumu var. Orta sahamız zenginleşme açısından daha iyi olabilir. Transfer yapılmasa bile yeterliyiz ama işte sakatlarımız mevcut. O yönden sıkıntı yok. Bizim iki takımımız var aslında. Top bizdeyken takım farklı rakipteyken farklı. Bizimde üstesinden gelmemiz mesele bu. Top bizdeyken çok iyi oynayan takım var ama rakibe geçtiğinde aynı savunma iç güdüsü coşkuyu yakalamıyor. Olympiakos kadar asla sert oynayamayız ama bizim ligimiz sertliği kaldıran bir lig. Bazen o sertliği yapmanız gerekiyor hakemi de yanınıza almanız gerekiyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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