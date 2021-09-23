Cihat Arslan: 'Oyunumuzun karşılığını alamadık' - Haberler Spor
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Cihat Arslan: "Oyunumuzun karşılığını alamadık"

İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Haberler | Spor

- Cihat Arslan: "Oyunumuzun karşılığını alamadık" Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, Alanyaspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, oynadıkları oyunun karşılığını alamadıkları için üzgün olduklarını kaydetti.

- Cihat Arslan : "Oyunumuzun karşılığını alamadık"

ANTALYA - Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, Alanyaspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, oynadıkları oyunun karşılığını alamadıkları için üzgün olduklarını kaydetti.

Kasımpaşa, deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Arslan, geriye düştükten sonra 5-6 net gol pozisyonlarından yararlanamadıklarını hatırlattı.

Mağlup oldukları için üzüntüsünü dile getiren Arslan, "Bilhassa ikinci yarıda girdiğimiz pozisyonlardan oynadığımız futbolun karşılığını alamadığımız için üzgünüm. Rakip öne geçti bizim hatamız adına kötü gol yedik, taçtan gol yedik. Bu bizim için sorgulanması gereken bir durum. Sonradan oyunun sonucunu değiştirmek için çok çaba sarf etti oyuncularım. O yüzden onlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Çabamızın karşılığını alamadık"

Topun canının olmadığını ifade eden Arslan, "Bazen istediği yere giriyor, bazen de girmiyor. Bu akşam öyle bir akşam yaşadık. 1-0'dan sonra 5-6 çok net pozisyon var. Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Umut Bozok ve Tarkan Serbest ile kaçırdık, herkesle kaçırdık. Ondan sonra da kırılma yaşıyorsunuz. Sonra kötü bir golle mağlup olduk, üzüntülüyüm. Çabamızın karşılığını oyunun karşılığını alamadığımız için ama bu oyun direnci inanç bizi mutlu etti" dedi.

Cihat Arslan: Oyunumuzun karşılığını alamadık

Cihat Arslan: Oyunumuzun karşılığını alamadık

Cihat Arslan: Oyunumuzun karşılığını alamadık

Cihat Arslan:
İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Spor Haberleri
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Haber: Cihat Arslan: 'Oyunumuzun karşılığını alamadık' - Haberler Spor
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