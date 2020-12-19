Cihat Arslan: "Mücadeleye devam edeceğiz, çaba kaderi de değiştirebilir"
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Cihat Arslan: "Mücadeleye devam edeceğiz, çaba kaderi de değiştirebilir"

19.12.2020 16:20 | Son Güncelleme: 19.12.2020 16:24
Cihat Arslan:

Balıkesirspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Keçiörengücü'ne 2-1 mağlup olduklarını maçın ardından yaptığı açıklamada, "Mücadeleye devam edeceğiz, çaba kaderi de değiştirebilir" dedi.

Balıkesirspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Keçiörengücü'ne 2-1 mağlup olduklarını maçın ardından yaptığı açıklamada, "Mücadeleye devam edeceğiz, çaba kaderi de değiştirebilir" dedi.

Balıkersirspor, TFF 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda karşılaştığı Keçiörengücü'ne 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Balıkesirspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, "Öncelikle zorlu bir karşılaşmaydı. Bu sahaya çok alışkın olan bir rakibimiz var. İç sahada hem pas yapıyor hem bu sahanın şartlarına göre oyunu tutabiliyor. Biz de onların kaleciyle yaptığı organizasyonlara karşı önde baskılı başlamayı planladık ve o şekilde başladık. Yani oyunu onlara karşı zorlaştırma planımız vardı. Bu da zaman zaman tuttu. Tabi yeni gelişen bir takım. Yeni geldik. 19 oyuncumuz Covid'ten çıktı. Antrenman olarak güç antrenmanında sıkıntımız var ve Covid'ten çıkınca 3 maç arka arkaya oynama gibi bir durumla söz konusu kaldık eksik oyuncularla. Bu ilerleyen dakikalarda bize biraz handikap oldu. 1-1'i yakaladıktan sonra çok önde topu tutamadık. Ezeh'in de oyundan çıkmasıyla beraber problemlerimiz artmaya başladı. Orada da bizim çok yapabilecek bir şeyimiz yok. Orada mecburen savunma oyuncusunu santrafora almak zorunda kaldık. Abraham bir stoper sonuçta. Tabi bu çeşitlilikte sorunlar yaşadık. Maçı kaybettik ama şundan ümitliyim. Takımın verdiği bir reaksiyon var, oynama isteği var, üretme isteği var. Tabi ki hata olacak. 2. golde de çok bariz bir hata yaptık. Daha önce de gol yiyebilirdik. Ama bitirecek hamleyi de yapabilirdik. Rakibimiz kazandı, tebrik ediyorum rakibimizi. Mücadele edeceğiz, çabalayacağız. Sonuçta kader bize ne der. Mağlup olduk evet o zaman kabulleneceğiz bunu skor olarak. Ama tekrar mücadeleye devam edeceğiz. Çaba kaderi de değiştirebilir. Rabbimin lütfu, ihsanı. İnşallah güzel günler göreceğiz" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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