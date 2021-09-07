Cihat Arslan:  Misyonumuz, iyi ve güzel oyun izlemek isteyenlere karşı borcumuzu ödemek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cihat Arslan:  Misyonumuz, iyi ve güzel oyun izlemek isteyenlere karşı borcumuzu ödemek

Cihat Arslan:  Misyonumuz, iyi ve güzel oyun izlemek isteyenlere karşı borcumuzu ödemek
Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Haberler | Spor

Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, "Bizim en büyük misyonumuz, iyi ve güzel oyun izlemek isteyenlere karşı borcumuzu ödemek.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, "Bizim en büyük misyonumuz, iyi ve güzel oyun izlemek isteyenlere karşı borcumuzu ödemek. Herkes güzel şeyler görmek istiyor. Pozitif ve üretken futbol görmek istiyor. Biz de buna hizmet etmek istiyoruz" dedi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, lacivert beyazlı ekibin sponsorluk için düzenlenen basın toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Oyun felsefesi oluşturmaya çalıştıklarını belirten Cihat Arslan, "Büyük bir ailenin parçasıyız. Elbette gücü olan ve devamlı yeni hamleler yapmak isteyen büyük bir şirketin çok önemli bir parçası olarak biz de sahada aynı şekilde temsil etmek istiyoruz. Çok değerli bir oyuncu grubuna sahibiz. Karakter olarak da öyle. Bizim en büyük misyonumuz; iyi ve güzel oyun izlemek isteyenlere karşı borcumuzu ödemek. Herkes güzel şeyler görmek istiyor. Pozitif ve üretken futbol görmek istiyor. Biz de buna hizmet etmek istiyoruz. Şimdiye kadar başardığımız şeyler var, eksik kaldığımız yönler de var. Güçlü yanlarımızı da elimizde tutuyoruz. Eksiklerimizi de analiz ederek bunu tamamlama adına da çalışmalar ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"2 TANE SON DAKİKA TRANSFERİ YAPABİLİRSEK, KENDİMİZİ GÜVENDE HİSSEDERİZ"Bu sezonun çok zorlu geçeceğini dile getiren Arslan, transferin son günlerinde her takımın hazır hale geldiğini söyledi. Gelecek haftalarda çok sert ve zevkli karşılaşmalar olacağını ifade eden Arslan, "Biz şu ana kadar göstermiş olduğumuz pozitif futbolun devamından yanayız. Aynı zamanda da bu sertliğe karşı da devamlılığımızı oluşturmak zorundayız. Evet, üretken futbol yapabiliyoruz. Savunma geçişlerinde de sorunlar yaşadığımızı gözlemledik. Bunun üstünde de hem oyuncu grubumuz olarak Türkiye liginin sertliğine de adaptasyon geçirdiğimiz söylenebilir. Bunu da başarırsak, çok daha güzel günler görebileceğimizi düşünüyorum. Alternatif anlamda da sakat oyuncularımız oluyor. Uzun lig maratonunda da iki tane son dakika transferi bünyemize katabilirsek, kendimizi daha güvende hissedeceğiz" açıklamasında bulundu."EKSİKLERİMİZİ GİDERMEMİZ GEREKİYOR"Milli maç arası öncesi Galatasaray ile oynadıkları karşılaşmayı değerlendiren teknik adam, "Biz teknik direktörler olarak beğendiğimiz kısmı özelde kısa geçiyoruz. Çok beğendiğimiz yerler de var, beğenmediğimiz eksik kalan yerler de. 2-0'dan sonra üçüncü golü yesek belki çok daha farklı kötü senaryolar konuşabilirdik. 2-0'dan 2-2'ye dönmek; o cesareti ve kararlılığı göstermek önemli bir duruş. Bizi geriye götüren nedenleri de iyi tespit edip, eksiklerimizi gidermemiz gerekiyor" diye konuştu.Teknik direktör Cihat Arslan, 4'üncü hafta karşılaşacakları Kayserispor maçı hakkında ise şunları söyledi:

"Çok önemli transferler yaptılar. Bu lig için çok değerli ve sağlam bir takım kurduklarına inanıyorum. Galatasaray maçının pozitif futbolu bize bir sorumluluk daha getirdi. Bu oyunu ısrarla devam ettirmemiz gerekiyor. Herkes bizden bunu bekliyor ama işimizin kolay olduğunu söylemiyorum. Kesinlikle rakibimize saygı duyuyoruz. Önemli ve güzel bir maç olacak. Her zaman olduğu gibi kazanan olmak istiyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk

Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt'ten transfer iddialarına yanıt: Katar'a kendi ticari işleri ve sponsorluk görüşmeleri için gitti
Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt'ten transfer iddialarına yanıt: Katar'a kendi ticari işleri ve sponsorluk görüşmeleri için gitti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Faik Öztrak Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aleyna Tilki Haluk Levent Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Marcao Max Meyer Çağdaş Atan Burak Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Cihat Arslan:  Misyonumuz, iyi ve güzel oyun izlemek isteyenlere karşı borcumuzu ödemek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 18:52:23. #1.15#

title