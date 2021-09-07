Cihat Arslan: Misyonumuz, iyi ve güzel oyun izlemek isteyenlere karşı borcumuzu ödemek

Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, "Bizim en büyük misyonumuz, iyi ve güzel oyun izlemek isteyenlere karşı borcumuzu ödemek.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, "Bizim en büyük misyonumuz, iyi ve güzel oyun izlemek isteyenlere karşı borcumuzu ödemek. Herkes güzel şeyler görmek istiyor. Pozitif ve üretken futbol görmek istiyor. Biz de buna hizmet etmek istiyoruz" dedi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, lacivert beyazlı ekibin sponsorluk için düzenlenen basın toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Oyun felsefesi oluşturmaya çalıştıklarını belirten Cihat Arslan, "Büyük bir ailenin parçasıyız. Elbette gücü olan ve devamlı yeni hamleler yapmak isteyen büyük bir şirketin çok önemli bir parçası olarak biz de sahada aynı şekilde temsil etmek istiyoruz. Çok değerli bir oyuncu grubuna sahibiz. Karakter olarak da öyle. Bizim en büyük misyonumuz; iyi ve güzel oyun izlemek isteyenlere karşı borcumuzu ödemek. Herkes güzel şeyler görmek istiyor. Pozitif ve üretken futbol görmek istiyor. Biz de buna hizmet etmek istiyoruz. Şimdiye kadar başardığımız şeyler var, eksik kaldığımız yönler de var. Güçlü yanlarımızı da elimizde tutuyoruz. Eksiklerimizi de analiz ederek bunu tamamlama adına da çalışmalar ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"2 TANE SON DAKİKA TRANSFERİ YAPABİLİRSEK, KENDİMİZİ GÜVENDE HİSSEDERİZ"Bu sezonun çok zorlu geçeceğini dile getiren Arslan, transferin son günlerinde her takımın hazır hale geldiğini söyledi. Gelecek haftalarda çok sert ve zevkli karşılaşmalar olacağını ifade eden Arslan, "Biz şu ana kadar göstermiş olduğumuz pozitif futbolun devamından yanayız. Aynı zamanda da bu sertliğe karşı da devamlılığımızı oluşturmak zorundayız. Evet, üretken futbol yapabiliyoruz. Savunma geçişlerinde de sorunlar yaşadığımızı gözlemledik. Bunun üstünde de hem oyuncu grubumuz olarak Türkiye liginin sertliğine de adaptasyon geçirdiğimiz söylenebilir. Bunu da başarırsak, çok daha güzel günler görebileceğimizi düşünüyorum. Alternatif anlamda da sakat oyuncularımız oluyor. Uzun lig maratonunda da iki tane son dakika transferi bünyemize katabilirsek, kendimizi daha güvende hissedeceğiz" açıklamasında bulundu."EKSİKLERİMİZİ GİDERMEMİZ GEREKİYOR"Milli maç arası öncesi Galatasaray ile oynadıkları karşılaşmayı değerlendiren teknik adam, "Biz teknik direktörler olarak beğendiğimiz kısmı özelde kısa geçiyoruz. Çok beğendiğimiz yerler de var, beğenmediğimiz eksik kalan yerler de. 2-0'dan sonra üçüncü golü yesek belki çok daha farklı kötü senaryolar konuşabilirdik. 2-0'dan 2-2'ye dönmek; o cesareti ve kararlılığı göstermek önemli bir duruş. Bizi geriye götüren nedenleri de iyi tespit edip, eksiklerimizi gidermemiz gerekiyor" diye konuştu.Teknik direktör Cihat Arslan, 4'üncü hafta karşılaşacakları Kayserispor maçı hakkında ise şunları söyledi:

"Çok önemli transferler yaptılar. Bu lig için çok değerli ve sağlam bir takım kurduklarına inanıyorum. Galatasaray maçının pozitif futbolu bize bir sorumluluk daha getirdi. Bu oyunu ısrarla devam ettirmemiz gerekiyor. Herkes bizden bunu bekliyor ama işimizin kolay olduğunu söylemiyorum. Kesinlikle rakibimize saygı duyuyoruz. Önemli ve güzel bir maç olacak. Her zaman olduğu gibi kazanan olmak istiyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk