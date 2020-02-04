Haberler » Spor » Cihat Arslan Manisa FK ile ilk antrenmana çıktı - Spor

Cihat Arslan Manisa FK ile ilk antrenmana çıktı

Manisa Futbol Kulübüyle 1,5 yıllık sözleşme imzalayan yeni Teknik Direktör Cihat Arslan takımın başında ilk antrenmana çıktı.

04.02.2020 12:07 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:12
Cihat Arslan Manisa FK ile ilk antrenmana çıktı

Kulübüyle 1,5 yıllık sözleşme imzalayan yeni Teknik Direktör takımın başında ilk antrenmana çıktı.


Manisa FK, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 22. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Sarıyer maçının hazırlıklarına yeni teknik direktörü Cihat Arslan yönetiminde bugün gerçekleştirdiği rejenerasyon antrenmanıyla başladı. Gerçekleştirilen rejenarasyon çalışmasının ardından antrenman ayak tenisi oyunuyla tamamlandı.


Manisa Futbol kulübünde göreve başlayan yeni teknik heyet ilk antrenmanına çıkarken, teknik direktör Cihat Arslan'ın ekibinde, Ülken Durak, Recep Umut, Toprak Kırtoğlu, Serkan İşyapan (Yardımcı Antrenör), Fevzi Layiç (Kaleci Antrenörü), Ömer Kalebayır, (Atletik Performans Antrenörü), Egemen Babaç (Maç ve Performans Analiz Antrenörü) görev alacak. - MANİSA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler