Cihat Arslan: "Fikstür avantajını kendimizde görüyorum"

17.02.2020 15:37 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:37

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Manisa Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Cihat Arslan, geçtiğimiz hafta sonu evinde en yakın rakibi Samsunspor'a 3-1 kaybettikleri maç ile ilgili olarak, "Samsunspor maçında aldığımız yenilgiye üzüldük ancak hayat ve maçlar devam ediyor. Önemli bir mağlubiyet aldık ama telafisi olan haftalar var" dedi.



Manisa FK Teknik Direktörü Cihat Arslan, Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacakları 1922 Konyaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Sözlerine 3-1 mağlup oldukları Yılport Samsunspor maçıyla başlayan teknik direktör Cihat Arslan, "Samsunspor maçında aldığımız yenilgiye üzüldük ancak hayat ve maçlar devam ediyor.Önemli bir mağlubiyet aldık ama telafisi olan haftalar var. Bu nedenle bu hafta içinde oynayacağımız 1922 Konyaspor maçı bizim için çok önemli ve 3 puanla dönülmesi gereken bir karşılaşma. Çünkü ben Samsun'un da içeride kazanacağını düşünüyorum. Bizde kazandığımızda puan farkı aynı şekilde devam edecek. Diğer haftalarda bir fikstür avantajı kendimizde görüyorum. Çarşamba günü çok önemli bir maç oynayacağız ve rakibimize elbette saygı duyacağız. Rakibimizin gücünü de kontrol edeceğiz. 1922 Konyaspor'un bize karşı en iyi şekilde mücadele edeceklerine ve yenmek için sahaya çıkacaklarını biliyorum ama kesinlikle kazanan taraf biz olmamız gerekiyor. Bu dönemi kazasız, belasız atlatmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA