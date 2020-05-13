Cihannüma Derneği'nden kan bağışı kampanyası Cihannüma Derneği Kayseri Temsilciliği Türk Kızılayın çağrısı üzerine kan bağışı kampanyası düzenledi.

Cihannüma Derneği Kayseri Temsilciliği Türk Kızılayın çağrısı üzerine kan bağışı kampanyası düzenledi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Kızılay Kan Merkezi'nde dernek üyesi 80 kişi kan vererek kampanyayı başlattı.

Derneğin Kayseri Şube Başkanı Fevzi Konaç, devlet ve millet için ellerinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Kan bağışının önemine değinen Konaç, şunları kaydetti:

"Ülkemizin ve tüm dünyanın mücadele içerisinde olduğu bu pandemi sürecinde, kan ve plazma bağışında bulunmak çok önemli. Biz de Cihannüma Derneği olarak Türk Kızılayı genel başkanımızın çağrısına kulak vererek Cihannüma Derneği Genel Başkanı Mustafa Şen'in talimatıyla, tüm Türkiye'deki teşkilat mensuplarımızla, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için kan bağışında bulunduk. İmkanı olan tüm vatandaşlarımızı da kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz."

Konaç, dernek üyelerinin kan vermeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA