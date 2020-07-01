Cihannüma Derneği İl Başkanı Konaç'tan "barolara ilişkin kanun teklifine"yönelik değerlendirme
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Cihannüma Derneği İl Başkanı Konaç'tan "barolara ilişkin kanun teklifine"yönelik değerlendirme

Cihannüma Derneği İl Başkanı ve eski Kayseri Baro Başkanı Fevzi Konaç, "barolara ilişkin kanun teklifi" tartışmasının baroların nerede duracağını bilememesinden kaynaklandığını belirtti.

Cihannüma Derneği İl Başkanı Konaç'tan
01.07.2020 12:37 | Son Güncelleme: 01.07.2020 12:41

Cihannüma Derneği İl Başkanı ve eski Kayseri Baro Başkanı Fevzi Konaç, "barolara ilişkin kanun teklifi" tartışmasının baroların nerede duracağını bilememesinden kaynaklandığını belirtti.

Konaç, yazılı açıklamasında, avukatların duyguları, zaafları, hüzün ve mutlulukları olan, hukuk ve haklarını bilmeyen dara düşen insanın sarılacağı, sığınacağı ve derdini paylaşacağı son umudu olduğunu belirtti.

Avukatların kutsal varlık olmadıklarını ifade eden Konaç, baroların da kutsal varlıkların teşkilatı olmadığının altını çizdi.

Bugün yaşanan tartışmaların, baroların nerede duracağını bilememesinden kaynaklandığına dikkat çeken Konaç, "Milletin inanç ve değerleri ile savaşmanın kendi işi olmadığını, beğenmediği iktidarlara karşı muhalefet yapmanın, kendi ideolojisine göre siyasete soyunmanın, terör gruplarının eylem ve söylemlerine imza atmanın, marjinal, fanatik meslektaşlarını tatmine çalışmanın, bir meslek örgütünü tartışılır hale getireceğini ön görememesindendir." ifadelerini kullandı.

Konaç, bütün sorunlarına rağmen avukatlık mesleğinin geleceği adına baroların var olması gerektiğini aktardı.

Baroların bölünerek veya çoğaltılarak yok ve terbiye edilemeyeceğini savunan Konaç, şunları kaydetti

"Böyle yapmak sadece baroları marjinalleştirmeye yarar. Eğer çoklu baro tasarısı yasalaşırsa, bekleyin PKK'cı, DHKP'ci, LGBT'ci, feminist, gizli FETÖ'cü barolarını eski bir baro başkanı, hayatının büyük bölümü bize biçilen, tek tip deli gömleğini yırtmak mücadelesi ile geçmiş, baskı ve dayatmalara hayır demiş biri olarak ne baroların beni temsil etmeyen tek tipçi, ideolojik, milletin değerleri ile çatışan tavırlarına razıyım ne de yasal düzenleme ile bana dayatılacak çözüme.

Savunmanın, hakim ve savcı karşısında paramparça edilmiş, kendi mesleki iç denetimini kaybetmiş, dilim dilim ideolojilerin bayraktarı haline gelmiş, yasal olarak hak ve yetkileri budanarak güç karşısında esir edilmiş bir baro yapısına razıyım."

Kaynak: AA

Manşet

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