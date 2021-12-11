Cihangirspor ligde namağlup ilerliyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cihangirspor ligde namağlup ilerliyor

Cihangirspor ligde namağlup ilerliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Adana'da birinci amatör ligde mücadele eden Cihangirspor, ligde namağlup ilerliyor.

ADANA (İHA) - Adana'da birinci amatör ligde mücadele eden Cihangirspor, ligde namağlup ilerliyor.

Cihangir Korkmaz'a ait 1. Amatör Lig Büyükler D grubundan mücadele veren Cihangirspor ligde namağlup ilerliyor. Oynadığı 3 maçı da kazanan Cihangirspor, yarın Kayhan Kaynak Kardeşler Stadı'nda Yüreğir Çelikspor ile karşılaşacak.

Cihangispor Başkanı Cihangir Korkmaz, "Her maça aynı istekle hazırlanıyoruz. Bu maçı da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Her zaman onların yanındayım" dedi. - ADANA

Cihangirspor ligde namağlup ilerliyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title