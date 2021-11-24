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Cihangir Kebap şubeleşerek büyüyecek

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Cihangir Kebap şubeleşerek büyüyecek

Adanalı kebapçı Cihangir Korkmaz, 'Cihangir Kebap'ın şubeleşerek büyüyeceğini yurt içi ve yurt dışından talebin çok olduğunu söyledi.

SEYHAN, ADANA (İHA) - Adanalı kebapçı Cihangir Korkmaz, 'Cihangir Kebap'ın şubeleşerek büyüyeceğini yurt içi ve yurt dışından talebin çok olduğunu söyledi.

Merkez Seyhan ilçesinde 1995 yılından bu yana sektörün içerisinde olan ve kendine özgü lezzetlerle yurt içi ve yurt dışından çok fazla talep alan Cihangir Korkmaz, önümüzdeki aylarda isim hakkı vererek yeni şubeler açacağını söyledi.

Öncelikli hedefinin Türkiye'de şubeler açmak olduğunu belirten Cihangir Korkmaz, "Türkiye'de şubeler açıldıktan sonra hedefimiz yurt dışı. Oradan da ciddi talep alıyoruz. 2022 yılı içerisinde yurt dışında cihangir kebap olarak ilk şubemizi açmayı hedefliyoruz. Ustalarımız eğitimlerini aldı şuanda 17 başvuru var ve hepsi değerlendiriliyor" diye konuştu.

Cihangir Korkmaz, geçen 8-10 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da kebap hazırlamıştı.

Öte yandan Korkmaz, kentteki birçok programda protokol üyelerine de kebap hazırladı. - ADANA

Cihangir Kebap şubeleşerek büyüyecek

Cihangir Kebap şubeleşerek büyüyecek

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