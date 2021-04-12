Cihangir'deki taciz şüphelisi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
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Cihangir'deki taciz şüphelisi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Cihangir'deki taciz şüphelisi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Ahmet YEŞİLMEN/ , Cihangir'deki taciz şüphelisi tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza hakimliğine sevk edildi.

Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı
Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı

Ahmet YEŞİLMEN/ , Cihangir'deki taciz şüphelisi tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza hakimliğine sevk edildi.

Cihangir Sanatkarlar Parkı'nda elinde telefon ile yürüyen kadın, arkasından gelen kişinin saldırısına uğradı. Kadın şikayette bulunmadı ancak sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine polis harekete geçti. Kimliği tespit edilen Berzan E.Ç., Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Sancaktepe'de bir çay bahçesinde yakalandı. Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'ndeki işlemleri biten şüpheli Berzan E.Ç.  Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Şüpheli, savcılık tarafından alınan ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza hakimliğine sevk edildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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