Cihangir'deki taciz şüphelisi adliyeye sevk edildi
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Cihangir'deki taciz şüphelisi adliyeye sevk edildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Cihangir'deki taciz şüphelisi adliyeye sevk edildi

Cihangir'de bir kadına tacizde bulunurken güvenlik kamerasına yansıyan Berzan E.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Cihangir'de bir kadına tacizde bulunurken güvenlik kamerasına yansıyan Berzan E.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cihangir Sanatkarlar Parkı'nda elinde telefon ile yürüyen kadın, arkasından gelen kişinin saldırısına uğradı. Kadın şikayette bulunmadı ancak sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine polis harekete geçti. Kimliği tespit edilen Berzan E.Ç., Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Sancaktepe'de bir çay bahçesinde yakalandı. Şüphelinin yüzde 50 zihinsel engelli olduğu öğrenildi. Berzan E.Ç.'nin, parktaki bankta yanına oturduğu kadını rahatsız ettiği, kadının kalkarak uzaklaşmaya çalıştığı sırada tacizde bulunduğu tespit edildi. Berzan E.Ç.'nin 2014 yılında dayısının tecavüzüne de uğradığını söylediği belirtildi. Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'ndeki işlemleri biten şüpheli Berzan E.Ç. adliyeye sevk edildi.

 


Cihangir'deki taciz şüphelisi adliyeye sevk edildi
Cihangir'deki taciz şüphelisi adliyeye sevk edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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