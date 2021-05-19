CİHANGİR'DE KADINI TACİZ EDEN ŞÜPHELİNİN 41 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
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CİHANGİR'DE KADINI TACİZ EDEN ŞÜPHELİNİN 41 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CİHANGİR Sanatkarlar Parkı'nda yabancı uyruklu kadını taciz ederek bıçakla korkutmaya çalıştığı iddiasıyla tutuklanan Berzan E.Ç. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

CİHANGİR Sanatkarlar Parkı'nda yabancı uyruklu kadını taciz ederek bıçakla korkutmaya çalıştığı iddiasıyla tutuklanan Berzan E.Ç. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, Berzan E.Ç. hakkında üç suçtan toplam 41 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Olay, 9 Nisan 2021 günü saat 12.00 sıralarında Cihangir Sanatkarlar Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre parkta elinde telefonla yürüyen yabancı uyruklu kadın, arkasından gelen kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan ile boğazını sıkarak taciz ettiği kadın arasında boğuşma yaşandı. Yaşanan boğuşmanın ardından saldırgan cebindeki bıçağı çıkararak kadının boğazına dayadı. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Sosyal medyada da tepkilere neden olan görüntüleri inceleyen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görüntülerden şüphelinin kimliği tespit etti. Şüpheli Berzan E.Ç. (19), polis ekipleri tarafından yakalandı.

"PİŞMANIM" DEDİ

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Berzan E.Ç.'nin parkta gezerken bir bankta tek başına oturan ve telefonla konuşan kadın gördüğünü, kadının hoşuna gitmesi üzerine bankta yanına oturduğunu belirttiği anlatıldı. Daha sonra yürümeye başlayan kadının takip eden şüphelinin, "Bir anda kendimi kaybettim. Kadının kalçasına dokundum, çığlık atınca panik yaparak ağzını kapattım. Susmayınca bıçağı görünce susar belki diyerek cebimden bıçağı çıkartıp gösterdim ancak bağırmaya devam etti. Korktum kaçtım, pişmanım" dediği belirtildi. Soruşturma kapsamında, özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Akif S.'nin tanık olarak ifadesine başvuruldu. Akif S. de bir kadın çığlığı duyduğunu, sesin geldiği yerde bir erkek şahsın kadın bir şahsa sarıldığını, elinde bıçak olduğunu ve zorla bu kadını alıkoyduğunu gördüğünü uzak mesafede olduğu için bağırarak yardım ettiğini söyledi.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

Savcılık, 12 Nisan'da tutuklanan şüpheli Berzan E.Ç. "Basit cinsel saldırı", "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Silahla tehdit" suçlarından 15 yıl 6 aydan 41 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Şüpheli Berzan E.Ç. önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

CİHANGİR'DE KADINI TACİZ EDEN ŞÜPHELİNİN 41 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
CİHANGİR'DE KADINI TACİZ EDEN ŞÜPHELİNİN 41 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
CİHANGİR'DE KADINI TACİZ EDEN ŞÜPHELİNİN 41 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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CİHANGİR'DE KADINI TACİZ EDEN ŞÜPHELİNİN 41 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ - Haberler
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