Cihangir'de görüntülerine tepki yağan kadına saldırının şüphelisi yakalandı
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Cihangir'de görüntülerine tepki yağan kadına saldırının şüphelisi yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Cihangir'de görüntülerine tepki yağan kadına saldırının şüphelisi yakalandı

CİHANGİR'de bir kadının uğradığı taciz ve saldırının görüntüleri sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak, tepki aldı.

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CİHANGİR'de bir kadının uğradığı taciz ve saldırının görüntüleri sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak, tepki aldı. Polis, görüntülerden tespit ettiği saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.

Sosyal medya hesaplarından paylaşılarak, tepki alan görüntülerde, Cihangir Sanatkarlar Parkı'nda elinde telefon ile yürüyen kadın, arkasından gelen kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan ile boğazını sıkarak taciz ettiği kadın arasında boğuşma yaşandı. Yaşanan boğuşmanın ardından saldırgan cebindeki bıçağı çıkararak kadının boğazına dayadı. 

Sosyal medyada tepki yağan görüntüleri inceleyen polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında görüntülerden kimliği tespit edilen Berzan E.Ç.(19), Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince

Sancaktepe'de bir çay bahçesinde yakalandı. Şüphelinin Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor. 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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