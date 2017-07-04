Cihangir'de Fransızca Öğretmeni Kadın Ölü Bulundu (2)

Cihangir'de Fransızca Öğretmeni Zeynep Bayramoğlu Coşkun apartman boşluğunda ölü bulundu. Çoşkun'un Komet ismi ile bilinen ünlü ressam-şair Gürkan Coşkun'un eşi olduğu öğrenildi.



Olay saat 14.00 sıralarında Cihangir Başkurt Sokak'ta bulunan bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre bina sakinleri, apartman boşluğundan gelen gürültü üzerine camlara koştu. Apartman boşluğunda hareketsiz yatan Zeynep Bayramoğlu Coşkun'u görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.



"ZEYNEBİM, CANIM" DİYE FERYAT ETTİ



Fransızca özel ders veren Zeynep Bayramoğlu Coşkun'un ünlü ressam Gürkan Coşkun'un eşi olduğu ve çiftin bir süredir ayrı evlerde yaşadıkları öğrenildi. Acı haberi alan Gürkan Coşkun "Zeynebim, canım" diye feryat ederek olay yerine geldi.



POLİSİN ARAŞTIRMASI SÜRÜYOR



Polis, apartmanın 5. katında oturduğu belirtilen Bayramoğlu'nun intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiğini araştırıyor. - İstanbul