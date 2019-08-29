29.08.2019 10:02

Cihangir'de demir korkuluklara sıkışan sevimli köpeği itfaiye kurtardı

Sıkışan köpek itfaiye ekiplerinin kucağında aşağıya indirildi

İtfaiye'nin kurtarma anlarını vatandaşlar film gibi izledi

İSTANBUL - Beyoğlu Cihangir'de bir binanın 5'inci katında balkon demirlerine sıkışan sevimli köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri kurtardıkları köpeği kucağında aşağı indirirken, meraklı vatandaşlar kurtarma anını film izler gibi izledi.

Beyoğlu Cihangir'de 5 katlı bir binanın en üst katında sahibi tarafından evde bırakılan köpek balkon korkuluklarına sıkıştı. Bir süre burada kurtarılmayı bekleyen köpeği gören karşı binadaki komşular, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla 5'inci kata ulaştı. Sıkıştığı parmaklıklarda kurtarılmayı bekleyen köpek itfaiyenin demirleri kesmesi sonucu kurtarıldı.

Vatandaşlar o anları film izler gibi izledi

Balkon demir korkuluklarında sıkışan köpeği kurtarmak için itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayı kimi vatandaşlar meraklı gözler ile film izler gibi izlerken, bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonu ile kaydetti. İtfaiye personelinin kucağında aşağıya indirilen köpeğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

(SA-EG- MB-ÖFA

Kaynak: İHA