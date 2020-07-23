Cihan Ünal, sınav arasında 'My Way' isimli şarkıyı seslendirdi
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Cihan Ünal, sınav arasında 'My Way' isimli şarkıyı seslendirdi

MERSİN Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na sahne önü ve gerisinde çalışacak oyuncu ve teknik personel alımı için gerçekleştirilen sınavın jüri başkanlığını yapan Cihan Ünal, molada seslendirdiği Frank Sinatra'nın 'My Way' isimli şarkısıyla beğeni topladı.

Cihan Ünal, sınav arasında 'My Way' isimli şarkıyı seslendirdi
23.07.2020 13:11 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:30

MERSİN Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na sahne önü ve gerisinde çalışacak oyuncu ve teknik personel alımı için gerçekleştirilen sınavın jüri başkanlığını yapan Cihan Ünal, molada seslendirdiği Frank Sinatra'nın 'My Way' isimli şarkısıyla beğeni topladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda sahne önü ve gerisinde çalışacak oyuncu ve teknik personelin alımı için Türkiye'nin dört bir yanında eğitim görmüş deneyimli 341 kişinin performansını değerlendiren jüri üyeleri, verdikleri sınav arasında Cihan Ünal'dan ricada bulundu. Bunun üzerine Frank Sinatra'nın 'My Way' şarkısını seslendiren Cihan Ünal, yoğun tempoya kadife sesiyle ara verdi. Unutulmaz şarkıya hem sanatın ustaları hem de Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun oyuncuları eşlik etti.10 tiyatro oyuncusu ve 12 teknik personel alımı için 24 Temmuz'a kadar devam edecek sınavda jüri koltuğunda usta isimler yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda görev alabilmek için sınava katılan adaylar, aralarında Cihan Ünal, Tomris Çetinel, Özlem Ersönmez, Mehmet Yılmaz, Galip Erdal, Mehmet Yaşayan, Prof. Dr. Semih Çelenk, Prof. Dr. Sema Göktaş gibi usta isimlerin olduğu jürinin karşısında performanslarını sergiliyor.


Kaynak: DHA

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