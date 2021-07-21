Cihan Ercüment: Tunahan Ergül'ün birçok talibi var
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Cihan Ercüment: Tunahan Ergül'ün birçok talibi var

Cihan Ercüment: Tunahan Ergül'ün birçok talibi var
Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Haberler | Spor

"Tunahan'ın öncelikli hedefi Trabzonspor'da kendine yer bulmak"Abdullah Avcı ile takımda yer bulacağına inanıyorOLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,- Trabzonspor'da yeni sezon öncesi kamp kadrosuna dahil edilen ve performansıyla teknik ekibin gözüne giren genç oyuncu Tunahan Ergül'ün sezon...

"Tunahan'ın öncelikli hedefi Trabzonspor'da kendine yer bulmak"

Abdullah Avcı ile takımda yer bulacağına inanıyor

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,- Trabzonspor'da yeni sezon öncesi kamp kadrosuna dahil edilen ve performansıyla teknik ekibin gözüne giren genç oyuncu Tunahan Ergül'ün sezon başlamadan talipleri arttı. 

Birçok kulübün transfer listesinde olan 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeri Cihan Ercüment, konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Tunahan için kendilerine gelen teklifleri doğrulayan Cihan Ercüment, "Tunahan şu anda A takımla birlikte Riva'da 3'üncü etap kampında. Kendisine birçok takımın ilgisi var. Ancak, Tunahan'ın öncelikli hedefi Trabzonspor'da kendine yer bulmak ve uzun yıllar orada kalmak" ifadelerini kullandı. ABDULLAH AVCI İLE TAKIMDA YER BULACAĞINA İNANIYOR

2 senedir başka takımlara kiralanan orta sahanın yetenekli ismi Tunahan, bu sene Abdullah Avcı'yla birlikte takımda yer bulacağına inanıyor. Teknik ekibin yakından ilgilendiği 2000 doğumlu oyuncu için sözlerine devam eden menajer Cihan Ercüment, "Teklifler tabii ki ilgimizi çekiyor ama Tunahan'ın öncelikli hedefi Trabzonspor'da kalıp bu seneki şampiyonluk hedefi içerisindeki takımda süre bulmak" diyerek hedeflerini bir kez daha vurguladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan

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