Cihan Ercüment: Fatih Yiğit Şanlıtürk'ü Avrupa'dan takip eden takımlar var
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Cihan Ercüment: Fatih Yiğit Şanlıtürk'ü Avrupa'dan takip eden takımlar var

Cihan Ercüment: Fatih Yiğit Şanlıtürk'ü Avrupa'dan takip eden takımlar var
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon A Takım kadrosunda yer alan genç futbolcu Fatih Yiğit Şanlıtürk'ü Avrupa ekipleri takibe aldı.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon A Takım kadrosunda yer alan genç futbolcu Fatih Yiğit Şanlıtürk'ü Avrupa ekipleri takibe aldı. Menajeri Cihan Ercüment'ten açıklama geldi.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon A takım kadrosunda da yer alan Fatih Yiğit Şanlıtürk, antrenmanlardaki gayretli performansı ile öne çıktı ve Süper Lig'de 7 kez kadroya girerken iki maçta da süre aldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Ankaragücü maçlarındaki performansıyla U19 Milli Takım aday kadrosuna da çağrıldı.

Fenerbahçe'de orta sahanın geleceği olarak görülen 18 yaşındaki futbolcuyu Avrupa'dan takımlar da takibe aldı. Konuyla ilgili Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün menajeri Cihan Ercüment'ten açıklama geldi. Cihan Ercüment, "Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün Avrupa takımları tarafından takip edildiğini biliyoruz. Fatih'in hedefi uzun yıllar Fenerbahçe'ye hizmet etmek ve A Milli Takım'da formasını giymek" dedi.


- İstanbul
Cihan Ercüment: Fatih Yiğit Şanlıtürk'ü Avrupa'dan takip eden takımlar var

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın

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Cihan Ercüment: Fatih Yiğit Şanlıtürk'ü Avrupa'dan takip eden takımlar var - Haberler Spor
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