Cihan Dilleri Üniversitesi Türkiye'deki Üniversitelerle İş Birliği İstiyor

Özbekistan'ın önde gelen Cihan Dilleri Üniversitesi Türkiye'deki üniversitelerle iş birliği yapmak ve Türk Dili konusunda uzman yetiştirmek istiyor.

Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Cihan Dilleri Üniversitesi Rektörü Ganişer Rahimov'u ziyaret etti.

Eğitimde iş birliği konusunun ele alındığı görüşmede, Rahimov, Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda hızla geliştiğini, eğitim alanındaki ilişkilerin de geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Rahimov, 10 bine yakın öğrencinin eğitim aldığı üniversitelerinde 20'den fazla yabancı dilin öğretildiğini aktararak, Türk dilinin de öğretilmesi için yoğun bir talep olduğunu dile getirdi.

Türkiye ile öğrenci ve öğretmen değişimi yapabileceklerini kaydeden Rahimov, Türk üniversiteleriyle ortak eğitim programları düzenleyerek ortak diploma verilmesi konusunda da iş birliğine hazır olduklarını vurguladı.

Rahimov, halen üniversitede 40'tan fazla yabancı öğretmenin çalıştığını ifade ederek, "Türk üniversiteleri ve Türk hocaların zengin deneyimlerinden istifade etmek istiyoruz." dedi.

Büyükelçi Şen de Cihan Dilleri Üniversitesine her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını belirterek, üniversitenin Türkiye'deki üniversitelerle iş birliği yapması, Türk hocaların davet edilmesi ve üniversitede Türk dili eğitimi konusunda gereken çalışmaları yürüteceklerini vurguladı.

Görüşmenin ardından Rahimov, Büyükelçi Şen'e geleneksel Özbek kıyafeti "çapan" hediye ederken, Şen de Rahimov'a seramik tabak hediye etti.

Şen, daha sonra üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek, dil öğrenme konusundaki deneyimlerini aktardı.