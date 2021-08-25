Cihad Demirli kimdir? Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli kaç yaşında, nereli? Cihad Demirli biyografisi!
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Cihad Demirli kimdir? Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli kaç yaşında, nereli? Cihad Demirli biyografisi!

Cihad Demirli kimdir? Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli kaç yaşında, nereli? Cihad Demirli biyografisi!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Cihad Demirli atandı. Bunun üzerine Cihad Demirli'nin hayatı merak edildi. Peki, Cihad Demirli kimdir? Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli kaç yaşında, nereli? Cihad Demirli hayatı ve biyografisi nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Cihad Demirli, Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliklerine ise Prof. Dr. Mehmet Karataş, Prof. Dr. Mustafa Gündüz, Prof. Dr. Bülent Dilmaç, Doç. Dr. Cem Gençoğlu, Dr. Mehmet Gündüz ve Dr. Hüseyin Yorulmaz atandı. Bunun üzerine Cihad Demirli'nin hayatı merak edildi. Peki, Cihad Demirli kimdir? Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli kaç yaşında, nereli? Cihad Demirli hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde… Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

CİHAD DEMİRLİ KİMDİR?

1978 Sivas doğumlu olan Prof. Dr. Cihad Demirli, İngilizce biliyor.

Uzmanlık alanları ise, Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitimde Program Geliştirme, E-Öğrenme ve Teknolojileri, E-Portfolyo Uygulamaları, E-Öğretim Materyali Tasarımı, Uzaktan Öğretim Tasarımı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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Cihad Demirli kimdir? Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli kaç yaşında, nereli? Cihad Demirli biyografisi! - Haberler
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